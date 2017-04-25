"Gülten Özaydın Genç Yazarlar Öykü Yarışması"nın sonuçları yarın açıklanacak.



İstanbul genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bu yıl 3. kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni "Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi"nde yapılacak.



Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükçekmece Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışmada, katılımcı öğrenciler serbest konuda yazdıkları öykülerle ödüllendirilecek.



Gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmak ve edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, her kategoride ilk üçe giren eserlerle mansiyon ödülü almaya hak kazanan ilk beş eser, seçici kurul tarafından belirlenecek.



Törende, ilk üçe giren öğrencilere sırasıyla bin 500, bin ve 750 lira ödül verilecek.