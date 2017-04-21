Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in Yargılanmasına Malatya'da Başlandı (3)

TUNCEL; DAVA SİYASİ BİR DAVADIR



Tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Cezaevinden, SEGBİS ile bağlanan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "Bu dosya kapsamında demokratik siyaset yargılanmakta, birçok yasa yok sayılmaktadır" dedi. Sanık Tuncel, savunmasını yazılı olarak da yapacağını belirterek, davanın siyasi olduğunu ve iddiaların hiçbir yasal dayanağının olmadığını ileri sürdü. Tuncel, davaların açılmasına vesile olanların çoğunun FETÖ'den gözaltına alınarak tutuklandığını iddia ederek, bu durumun kendilerini ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini kaydetti.



Davada kendi şahsında yerel demokrasinin, halka hizmetin, demokrasinin yargılandığını iddia eden Tuncel, savunmasında şunları söyledi:



"Eleştirme hakkımız ortadan kaldırılıyor. İktidar partisini eleştirmek, yanlışlarını ifade etmek dava konusu yapılamaz. Dava konusu yapılırsa, siyaset yapma hakkımızı elimizden almış olursunuz. Ben hükümeti eleştirmiştim. Belediyelerimize kayyum atayamazsınız demişim, bugün yargılanma konusu olmuş. Bir partinin eş başkanı olarak, basına açıklama yapmışız. Gizli kapaklı, bir şey yok. Bu bizim en doğal hakkımız. Şu anki bu iddianame bütün haklarımızı elimizden alıyor. Adaletin sembolü terazidir. Türkiye'de adaletin terazisi bozulmuştur. Bu dava siyasi bir davadır. Hukuksal dayanaktan yoksundur. Demokratik siyasetimiz yargılanmaktadır."



GİZLİ TANIĞIN İDDİASI



Mahkeme Başkanı Turan Kılıç'ın, "Gizli bir tanığın 'Sebahat Tuncel DTK üyesidir' iddiası var, bununla ilgili ne diyorsun?" sorusuna, Tuncel, "Bunu kabul etmem mümkün değil. Bahar denen kişi kimdir, bilmiyorum ama Sebahat Tuncel tanınan birisi, böyle bir beyanı dikkate almak bence çok doğru değil" cevabını verdi.



Tuncel, Mahkeme Başkanı Kılıç'ın "Basın açıklaması yaparken, herhangi bir suç içeren beyanınız oldu mu?" sorusuna ise, "Ben siyasetçiyim. Bir partinin eş genel başkanıyım. Ülke yönetimine dair görüşleri, önerileri üyelerimin haklarını savunma konusunda açıklama, basın toplantısı yapıyorum. Bir partinin kurulma nedeni bu. İddianame bana neden konuşuyorsun, eleştiriyorsun diyor" şeklinde yanıt verdi.



Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak da Mahkeme Başkanı Turan Kılıç'ın "Terörist cenazeleri için araç tahsis ettiniz mi?" sorusuna ise "Bu iddia söz konusu değildir. Hiçbir cenazenin nakliyle ilgili benim özel bir görevlendirmem ve talimatım söz konusu değildir" cevabını verdi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Savunmaların ardından Mahkeme Başkanı Kılıç, iddia makamının taleplerini sordu. Savcı Muhittin Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Avukatların taleplerini alan mahkemeye heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 'Üzerlerindeki suçun mahiyeti, gizli tanık beyanları, tanık beyanları, teknik takip tutanakları, delillerin tamamen toplanılmamış olması' nedeni ile Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.