Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in Yargılanmasına Malatya'da Başlandı (2)

KIŞANAK; BELEDİYEYE KAYYUM ATANMASI İÇİN TUTUKLANDIM



Duruşmanın öğleden önceki celsesinde tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle bağlanan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, hakkındaki davanın zamanlamasına dikkat çekerek, belediyeye kayyum atanması için tutuklandığını ileri sürdü.



Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yapan Kışanak, yerel yönetimlerin demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek "Yerel yönetim yoksa, seçimle iş başına gelmiş bir yönetim yoksa, bu ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir" diye konuştu.



İfadesinde, şu anda Diyarbakır'da seçimle iç başına gelmiş bir yönetimin olmadığını ifade eden Kışanak, "Seçilmiş belediye başkanı yerine atanan kayyuma geçici belediye başkanında olmayan yetkiler verildi. 6 aydan beri Diyarbakır Belediyesi merkezi hükümet tarafından atılan bir memur bu yetkilerin tamamını kullanıyor. 6 aydır Diyarbakır meclisi toplanamadı, görevini yapamıyor, meclisi, encümenin tüm yetkileri atanmış tek bir memurda bulunuyor" dedi.



Diyarbakır'da yerel yönetim rafa kaldırıldığını öne süren Kışanak, "Sadece bana değil Diyarbakır halkının iradesine de kelepçe vurulmuştur. Bu dava gerekçe gösterilerek 800 bin seçmenin iradesi ortadan kaldırılmıştır" diye konuştu. Kışanak savunmasını şöyle devam etti:



"Eğer bu dava açılmamış olsaydı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmayacaktı. Bu nedenle ben bu konuyu tartışmak istiyorum. Bu davanın zamanlaması manidar. 2011 yılından başlayarak yaptığım bütün konuşmalar, katıldığım eylemler davaya konu edilmiştir. Neden zamanında değil, neden şimdiye kadar beklediler. Tam da o konuşmayı yaptığım dakikada güvenlik kuvvetleri kaydetmiştir, eğer bir suç unsuru varsa neden o zaman dava açılmadı. 2011 yılındaki bir suç unsuru, şimdi dava ediliyor. Bu dava büyükşehir belediyesine kayyum atanması için açılmış bir davadır. Bu sorunun cevabını bekliyorum mahkemeden."



Kışanak, iddianamedeki suçlamaları hazırlayan güvenlik ve yargı mensuplarının ise tamamının şu an FETÖ/PDY davasında yargılandığını öne sürdü.