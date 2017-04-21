Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in Yargılanması

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Başkanı Sebahat Tuncel ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme verdiği ara kararda iki ismin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Güvenlik gerekçesi ile Malatya'da görülen ilk davada tutuklu bulundukları cezaevlerinden görüntülü sistem ile bağlanan Kışanak ve Tuncel gün boyu süren savunmalarında iddianamedeki suçlamaları kabul etmediler.



Savunmaların ardından taleplerin alınmasına geçildi. Duruşma Savcısı Muhittin Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken sanık avukatları ise tahliye istedi.



Daha sonra ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi. - MALATYA