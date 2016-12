Gülsuyu ve Gülensu'ya "Altın Arı" Ödülü

Maltepe Belediyesi, yerinde dönüşüm ve sosyal sorumluluk projeleriyle 'Altın Arı Belediyecilik Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, "Kısa bir süre önce Gülsuyu-Gülensu Yerinde Dönüşüm planlarının da onaylanmasının ardından, ödülü kazanmamız daha da anlamlı hale geldi" dedi.



İmza Ajans ile Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezinin (KEYSAM) ortaklaşa düzenlediği belediye alanında başarılı çalışmalara imza atan kişi ve kuruluşlara takdim edilen 'Altın Arı Belediyecilik Ödülleri', Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.



Ödülü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına alan Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, "Kısa bir süre önce Gülsuyu-Gülensu Yerinde Dönüşüm planlarının da onaylanmasının ardından ödülü kazanmamız daha da anlamlı hale geldi. 2014 yılında Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'la birlikte göreve başladık. Göreve gelmeden önce Başkanımız 'Maltepe Seninle Değişecek' sloganıyla genci, kadını, engellisi ve hemen hemen toplumun her katmanını göreve, aktörü olan yönetim koltuklarına davet etmişti. Bunun kapsamında göreve gelmemizle birlikte sosyal sorumluluk projeleriyle, öncelikle kadını özgür bir birey haline getirebilmek için ekonomik özgürlüğünü kazandırmak istedik. Bunun için de kadın girişimcilik mutfağı, halı atölyesi, cam atölyesi gibi birçok uygulamaya imza attık. Bununla yetinmedik bölgemizde uyuşturucuyla mücadele ediyoruz, gençlerimizin şuandaki en büyük korkulu rüyası ve mücadelesi bu. Uyuşturucuda mücadele merkezi içinde 'bağımsız ol, mutlu ol' kampanyasıyla birebir olarak şuan 184 gencimize ve ailemize kendilerini deşifre etmeden psikolog ve sosyologlarımızla eğitim verdirerek bu mücadelelerine yanlarında oluyoruz" dedi.



"Çalışmalarımızın onurunu kazandık"



Engelli vatandaşlara ilgili yaptıkları projelere de değinen Morsünbül, "Engelli vatandaşlarımızın da acınası bir birey değil, tam tersi toplumda yer alan sosyal yaşamda onurlu bir birey olmalarını sağlayabilecek şekilde onları onurlandıran hem kendilerini yaz kampına götürüyoruz, çevreyi onların yaşama katılabilmeleri için uygun hale getiriyoruz, hem de üreten engelliler merkezinde onların da ekonomiye katkıda bulunmasını ve kendilerinin de ekonomik özgürlüğünü kazanmaları adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu yaptığımız çalışmaların onurunu kazanmış olduk. Tabi bu ödül bize biraz daha sorumluluk yüklüyor ama bir yönden de sevindiriyor. Demek ki doğru yoldayız. Bu ödül töreninde bize bu sorumluluğu tekrardan hatırlatan ve bizi onurlandıran tüm heyete ve üyelere teşekkür ediyorum. Görev aldığımız her an, aldığımız her solukta bireyi daha da nasıl mutlu edebiliriz çabası içindeyiz. Geceyi gündüze kavuşturana dek çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti. - İSTANBUL