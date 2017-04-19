Gülsin Onay, Piyanosuyla Büyüledi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün (AKOB) katkılarıyla düzenlenen konserde sahne alan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansı ile dinleyenleri büyüledi.



Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konser öncesi konuşan AKOB Başkanı Fazıl Tütüner, Onay'ın dünyanın 76 ülkesinde konser vererek önemli başarılara imza attığını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde farklı unvanlarla tanınan Onay'ın Mersin ile farklı bir bağlantısının olduğunu anlatan Tütüner, "Bu kentte 1994 yılında ilk konserini veren Gülsin Onay, o günden bugüne 58 kez Mersin'e geldi. Bu nedenle de Mersin ile bir gönül bağı var. Bir dünya sanatçısının Mersin ile olan bağlantısı bizleri mutlu ediyor" dedi.



Konuşmanın ardından sahne alan Onay, Adnan Saygun, Chopin, Beethoven, Ravel gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini pinosuyla seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda AKOB Başkanı Tütener, gecenin anısına Onay'a palet ve çiçek vererek teşekkür etti. Konserin ardından hayranları ile bir araya gelen Onay, onlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. - Mersin