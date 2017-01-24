Türk kadın basketbolunun sembol isimlerinden 66 yaşında vefat eden Gülseren Gönül, son yolculuğuna uğurlandı.



Gönül'ün cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.



A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını ilk giyen sporcular arasında yer alan Gönül'ün cenazesine, ailesinin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Bahar Akgün, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Seyfi Savaş, TBF Ankara İl Temsilcisi Yalçın Efe, federasyonun bazı yetkilileri ve takım arkadaşları katıldı.