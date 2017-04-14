Gülşen & Ozan Çolakoğlu

Türk pop müziğinin starı Gülşen, muhteşem repertuvarı ve eşsiz sahne şovları ile 14 Nisan 2017 Cuma günü Samsun Hayal Kahvesin de sevenleri ile buluşacak.

Gülşen & Ozan Çolakoğlu

Türk pop müziğinin starı Gülşen, muhteşem repertuvarı ve eşsiz sahne şovları ile 14 Nisan 2017 Cuma günü Samsun Hayal Kahvesin de sevenleri ile buluşacak.

Yorumcu kimliğinin yanısıra söz yazarı ve besteci yönüyle de müzik kariyerinin zirvesinde olan Gülşen, en güzel şarkılarını konser alanının romantik ambiyansında dinleyicileriyle paylaşacak. Gülşen'in ile birlikte, prodüktörlüğü ve dj performansıyla çok özel bir isim Ozan Çolakoğlu mikser başında sahnede olacak.

Detaylar :

İl : Samsun

İlce : Canik

Mekan : Hayal Kahvesi Samsun

Mekan Adresi : Yeni Mahallesi, Çarşamba Caddesi, Piazza AVM, No: 52

Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Gülşen & Ozan Çolakoğlu

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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