Türk pop müziğinin starı Gülşen, muhteşem repertuvarı ve eşsiz sahne şovları ile 12 Nisan 2017 Çarşamba günü Trabzon Yalı Park Otel de sevenleri ile buluşacak.



Yorumcu kimliğinin yanısıra söz yazarı ve besteci yönüyle de müzik kariyerinin zirvesinde olan Gülşen, en güzel şarkılarını konser alanının romantik ambiyansında dinleyicileriyle paylaşacak. Gülşen'in ile birlikte, prodüktörlüğü ve dj performansıyla çok özel bir isim Ozan Çolakoğlu mikser başında sahnede olacak.



Detaylar :



İl : Trabzon



İlce : Merkez



Mekan : Trabzon Yalı Park Otel



Mekan Adresi : Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 8



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Gülşen & Ozan Çolakoğlu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır