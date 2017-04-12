Gülşen & Ozan Çolakoğlu

Türk pop müziğinin starı Gülşen, muhteşem repertuvarı ve eşsiz sahne şovları ile 12 Nisan 2017 Çarşamba günü Trabzon Yalı Park Otel de sevenleri ile buluşacak.

Gülşen & Ozan Çolakoğlu

Türk pop müziğinin starı Gülşen, muhteşem repertuvarı ve eşsiz sahne şovları ile 12 Nisan 2017 Çarşamba günü Trabzon Yalı Park Otel de sevenleri ile buluşacak.

Yorumcu kimliğinin yanısıra söz yazarı ve besteci yönüyle de müzik kariyerinin zirvesinde olan Gülşen, en güzel şarkılarını konser alanının romantik ambiyansında dinleyicileriyle paylaşacak. Gülşen'in ile birlikte, prodüktörlüğü ve dj performansıyla çok özel bir isim Ozan Çolakoğlu mikser başında sahnede olacak.

Detaylar :

İl : Trabzon

İlce : Merkez

Mekan : Trabzon Yalı Park Otel

Mekan Adresi : Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 8

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Gülşen & Ozan Çolakoğlu

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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