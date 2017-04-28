Gülşen
Gülşen, Jolly Joker Bursa sahnesinde sevenleriyle bir araya geliyor.
Gülşen, Jolly Joker Bursa sahnesinde sevenleriyle bir araya geliyor.
Sahne Önü
Sahne önünde yer alan oturma düzenli bistroların bulunduğu alanı kapsar.
Sahne önü bilet sahiplerinin, 0549 556 78 78 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
18 yaş sınırı vardır.
VIP
VIP Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve bistroların bulunduğu alanı kapsar.
VIP bilet sahiplerinin, 0549 556 78 79 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır.
18 yaş sınırı vardır.
Normal
Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.
18 yaş sınırı vardır.
Balkon Loca
* Balkon Loca Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve koltukların bulunduğu alanı kapsar.
* Balkon Loca bilet sahiplerinin, 0549 556 78 79 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
Balkon Loca bilet sahiplerine minimum 3 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır.
18 yaş sınırı vardır.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Jolly Joker Bursa
Mekan Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi, No: 114
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Gülşen
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır