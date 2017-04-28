Gülşen, Jolly Joker Bursa sahnesinde sevenleriyle bir araya geliyor.



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan oturma düzenli bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne önü bilet sahiplerinin, 0549 556 78 78 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 yaş sınırı vardır.



VIP



VIP Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve bistroların bulunduğu alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0549 556 78 79 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır.



18 yaş sınırı vardır.



Normal



Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 yaş sınırı vardır.



Balkon Loca



* Balkon Loca Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve koltukların bulunduğu alanı kapsar.



* Balkon Loca bilet sahiplerinin, 0549 556 78 79 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Balkon Loca bilet sahiplerine minimum 3 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır.



18 yaş sınırı vardır.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Jolly Joker Bursa



Mekan Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi, No: 114



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Gülşen



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır