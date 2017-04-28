Gülşen

Gülşen, Jolly Joker Bursa sahnesinde sevenleriyle bir araya geliyor.

Gülşen

Gülşen, Jolly Joker Bursa sahnesinde sevenleriyle bir araya geliyor.

Sahne Önü

Sahne önünde yer alan oturma düzenli bistroların bulunduğu alanı kapsar. 

Sahne önü bilet sahiplerinin, 0549 556 78 78 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.  

18 yaş sınırı vardır.

VIP

VIP Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve bistroların bulunduğu alanı kapsar.

VIP bilet sahiplerinin, 0549 556 78 79 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 yaş sınırı vardır.

Normal

Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.

18 yaş sınırı vardır.

Balkon Loca

* Balkon Loca Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve koltukların bulunduğu alanı kapsar.

* Balkon Loca bilet sahiplerinin, 0549 556 78 79 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Balkon Loca bilet sahiplerine minimum 3 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 yaş sınırı vardır.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Jolly Joker Bursa

Mekan Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi, No: 114

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Gülşen

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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