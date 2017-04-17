Gülşehir Referandum Sonuçları

Gülşehir ilçesinde referandum nedeniyle kurulan 63 sandıkta 16 bin 406 kayıtlı seçmenden 13 bin952 seçmen oy kullanmak üzere sandık başına gitti.



İlçede kullanılan oylar sonrasında 13 bin 637 oy geçerli sayılırken 315 oy ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oylar sonrasında 9 bin 185 seçmen evet oyu kullanırken 4 bin 452 seçmen ise hayır oyu kullandı. - NEVŞEHİR