Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy, Kendisine Silahlı Saldırıyı Engelleyen Kişiye Telefon Hediye Etti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, kendisine silahlı saldırı girişiminde bulunan kişiyi engelleyen Feramuz Yalçın'a telefon hediye etti.



Yaşanan kargaşa sırasında cep telefonu yere düşerek kırılan Yalçın'ı iş yerinde ziyaret eden Başkan Arısoy, "Sana da bir telefon borcumuz var. Olay sırasında kırıldı. Ben olmasaydım telefon kırılmazdı." diyerek Yalçın'a yeni bir cep telefonu hediye etti.



Yalçın ise ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Arısoy'a teşekkür etti.



Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy ile ilçedeki bir iş yerinde karşılaşan Selim P, aralarındaki sözlü tartışma yaşanmıştı. Ardından Selim P'nin silahla ateş etmeye çalıştığı Arısoy, yanındakilerin müdahalesi ile yara almaktan kurtulmuştu.



Saldırı girişiminde bulunan Selim P, tutuklanmıştı.