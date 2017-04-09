Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy'a Silahlı Saldırı Girişimi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Belediye Başkanı Vahdi Arısoy'a yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.



Edinilen bilgiye göre, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, akşam saatlerinde Kızılırmak Caddesi'ndeki bir işyerinde ziyaret için bulunduğu sırada Selim P. adlı şahısla karşılaştı.





Aralarında sözlü tartışmanın başlaması üzerine Selim P. üzerindeki tabancayı çıkararak Arısoy'a ateş etmek istedi.





Arısoy'un yanındakiler, Selim P'ye müdahale etti. Olay yerinden kaçan Selim P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





Tartışmanın, Selim P'nin Başkan Arısoy'a daha önce ettiği hakaret nedeniyle açılan dava neticesinde 11 ay ceza almasından kaynaklandığı öğrenildi.