Gülnaz Kurt: Benim Oğlumu Dün Gömdüler Toprağa

OKMEYDANI'nda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesi, Uğur Kurt'un vurulduğu Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nin bahçesinde protesto edildi. Uğur Kurt'un vurulduğu noktada açıklama yapan anne Gülnaz Kurt, "Benim oğlum 12 bin liralık oğlan değildi. Ben adalet istiyorum. O teraziyi oraya neden taktılar? Kendilerini savunmaya mı taktılar teraziyi? Ben çocuğumun katilinin tutulmasını istiyorum. Onun yakalanıp, içeriye atılmasını istiyorum." dedi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nin bahçesinde öldürülen Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada sanık polise verilen para cezası basın açıklaması okunarak protesto edildi. Protestoya Kurt'un anne ve babasının yanı sıra Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Bektaşi İnanç Kurulu Garip Dede Dergahı, Erikli Baba Dergahı'ndan isimler katıldı.



"BENİM OĞLUM 12 BİN LİRALIK OĞLAN DEĞİLDİ"



Uğur Kurt'un hayatını kaybettiği noktada konuşan anne Gülnaz Kurt, "Uğur'umu dün öldürdüler. Ben elimi vicdanıma koydum, üç sene bekledim. Kansere yakalandım. O bir kişinin değil, üç kişinin katili. Benim oğlum 12 bin liralık oğlan değildi. Ben adalet istiyorum. O teraziyi oraya neden taktılar? Kendilerini savunmaya mı taktılar teraziyi? Ben çocuğumun katilinin tutulmasını istiyorum. Onun yakalanıp, içeriye atılmasını istiyorum. Bana Cumhurbaşkanı söz verdi. O zaman Başbakandı. Niye sesi çıkmıyor? Nereye kayboldu şimdi? Uzatsın elini, benim oğlumun katilini yakalasın. Benim oğlumu dün gömdüler toprağa. Benim ocağımı söndürdüler" dedi.



"MAHKEME DE DÜN VERMİŞ OLDUĞU KARARLA ALEVİLERİN ADALETE OLAN GÜVEN DUYGUSUNU ÖLDÜRDÜ"



Anne Kurt'un konuşmasının ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Zeynel Şahin, ortak hazırlanan basın metnini okudu. Basın metninde şu ifadelere yer verildi, "Söz konusu Aleviler olduğunda böyle şeyler vakayı adiyedendir. Dava, katil zanlısının üç yıl tutuksuz yargılanması suretiyle devam etti. Savcı bile kasıtlı olarak adam öldürüldüğünü iddia etti. Buna da en az 16 yıl ceza verilmesini talep etti. Fakat hakim bu suçun cezasını 1 yıl 8 ay olarak belirledi. Bununla da yetinmeyip cezayı12.100 TL para cezasına çevirdi. Demek ki bir Cemevinde bir Alevi'yi öldürmenin cezası 12.100 liraymış. Adaletin Alevilere görünen yüzü budur. Bir cana karşılık verilen ceza 1 yıl 8 ay onun da parası 12.100 liradır. Caminin içine ayakkabı ile girildi diye kıyameti koparanlar, Cemevimizde öldürülen Uğur Kurt'un katilini bugün serbest bıraktılar. Polis üç yıl önce Uğur Kurt'u öldürdü. Mahkeme de dün vermiş olduğu kararla Alevilerin adalete olan güven duygusunu öldürdü."



Okunan basın açıklamasının ardından grup, Cemevi bahçesinden ayrıldı.



- İstanbul