Gülnar'da Mütevelli Üyesi Seçimi

Gülnar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) görev yapacak mütevelli heyetin 3 üyesinin seçimi gerçekleştirildi.



Gülnar Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seçime, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Mütevelli heyetine seçilecek 3 kişiden ikisi muhtarlardan, bir tanesi de sivil toplum kuruluş temsilcisinden seçildi.



Gülnar'da 50 mahalle muhtarı ve 6 sivil toplum kuruluşunu arasında yapılan seçimde, Köseçobanlı Mahalle Muhtarı Seydi Bal, Bozağaç Mahalle Muhtarı Güneş Güzel ile Gülnar Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği Başkanı Hikmet Yıldız mütevelli heyetine seçildi.



Seçilen 3 üye, 1 yıl boyunca Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısına katılacak.