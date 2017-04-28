Gülnar'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Gülnar Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.



Güngör, Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede yapılacak olan yatırımları anlattı.



Aylık olarak belediye başkanı, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluş başkanlarıyla toplantılar yaptıklarını belirten Güngör, "Bu toplantılarda ilçemizin sorunları, yapılacak yatırımlar konusunda gerekli çalışmalar yapılıp gerekli mercilerle iletişimini sağlıyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Ahmet Günel de muhtarlarla istişare içerisinde yapılacak çalışmaların tespitlerini yaptıklarını söyledi.



Bütün mahallelere eşit mesafede hizmet yaptıklarını belirten Günel, Büyükşehir Belediyesiyle mahallelere hizmet vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Muhtarlar da yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdi.