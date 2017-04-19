Gülnar'da Kültür Sanat Etkinlikleri

Gülnar ilçesinde "1315 Tevellüd" adlı tiyatro izleyenlerle buluştu.



Gülnar Kültür Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda sahnelenen tiyatroyu, Kaymakam Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Günel, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.



2 perdelik tiyatroda, Çanakkale Destanı'ndan önce Türkiye'de yaşanan sıkıntılı dönem, açlık, yoksulluk konuları ele alındı.



Tiyatroda ayrıca "Hey Onbeşli" türküsünün hikayesi anlatıldı.



Oyununun ardından konuşan Belediye Başkanı Günel, halkı tiyatroyla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.