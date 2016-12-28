Gülnar'da Halk Eğitim Kursları

Gülnar'da hasta ve yaşlı refakatçisi ile yaşlı ve refakatçisi kursları devam ediyor.



Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Güleryüz, yaptığı açıklamada, özel politikalar ve uygulamaların geliştirilmesi kapsamında hazırlanan "Hastalar Emin Ellerde" projesiyle Gülnar Kaymakamlığı organizasyonu, Gülnar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR'un işbirliğiyle 2 kursun açıldığını söyledi.





Hasta ve yaşlı refakatçisi kursunun 560 saat olduğunu ve 70 gün devam edeceğini belirten Güleryüz, kursun 20'şerli 2 grup halinde 40 kursiyerle gerçekleştirileceğini, yaşlı ve refakatçisi kursunun da 15 kursiyerle 385 saatte tamamlanacağını kaydetti.



Güleryüz, hava şartlarının zor olmasına rağmen kursa katılımın tam olduğunu sözlerine ekledi.



Kurs Öğretmeni Ömer Bağcı da kursun 6 Mart'da sona ereceğini, kursiyerlere ilk yardım, yaşlılarda en sık görülen hastalıklar ve bakımı, günlük öz bakım konularında uygulamalı olarak eğitim verdiklerini bildirdi.