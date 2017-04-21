Gülmüşüm Hayatına

İnsan ne zaman intihar eder?Hayatta hep ezilmişse? Aldatılmışsa? Güveneceği kimse yoksa? Artık yaşamaktan zevk almıyorsa?Hayatının böyle olduğunu düşünen Servet'e Ak Sakallı Dede şöyle dedi: — Tabi bu yine senin negatif bakış açınla değerlendirdiğinde ortaya çıkan sonuç... Olanlara yukarıdan bak.

Gülmüşüm Hayatına

İnsan ne zaman intihar eder?

Hayatta hep ezilmişse? Aldatılmışsa? Güveneceği kimse yoksa? Artık yaşamaktan zevk almıyorsa?

Hayatının böyle olduğunu düşünen Servet'e Ak Sakallı Dede şöyle dedi:

— Tabi bu yine senin negatif bakış açınla değerlendirdiğinde ortaya çıkan sonuç... Olanlara yukarıdan bak. Kendini de dünyada bırak ve yukarıya çık, kendine ve olanlara oradan bak. Şimdi her şeyi sadece kendi tarafından görüyorsun, bu dediğimi yapabilirsen karşındakilerin de ne düşündüklerini, neyi niçin yaptıklarını anlayabilirsin.

Servet buları, intihar etmek için içtiği hapların etkisiyle uyuduğunda, rüyasına giren Ak Sakallı Dededen duyuyordu. Ölmek üzereyken bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçen hayatını Ak Sakallı Dede ile birlikte seyrediyor ve yorumlar yapıyorlardı.

Bu intihar girişiminde ölmeyip de tekrar hayata döndüğünde ise dünyaya bambaşka bir gözle bakıyordu artık Servet'in doğumundan intihara sürüklenene kadar geçen hayatını kahkahalarla izlerken, hayata dair analizlerle de karşılaşacağımız bu oyunda yine seyirciye eğlenme garantisi veriyoruz.

Hedefimiz her zamanki gibi %100 Kahkaha, %100 Kalite, %100 Keyif

Gülüşmek Üzere…

Süre: 160 dk


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Işık: Fatih Yılmaz


Kostüm: Günsal Önlütepe


Oyuncular: Burak Güray Yaşar, Serkan Gürbüz, Yasemin Şahin, Serap Gökçe, Mehmet Yılmazsoy, Hazma Bal, Gürcan Gürpınar


Perde: 2 Perde


Yazan: Mehmet Yılmazsoy


Yöneten: Mehmet Yılmazsoy


8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Merkez

Mekan : Ertan Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Gülmüşüm Hayatına

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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