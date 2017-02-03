Gülmeyi Unutmuştu!

Ara transferin bitmesi sonrası, Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu'nun da sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladığı Lukas Podolski'nin yüzü yeniden gülmeye başladı. Alman futbolcu mutlu olduğunu dile getirdiği sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ederken, idmanlarda da daha özverili çalışıyor.

Teknik direktör Riekerink'in takımın birinci santrforu olarak kadroda düşündüğü 31 yaşındaki oyuncunun üzerindeki mutsuz görüntüyü bir kenara bırakıp, takıma daha fazla kendini vermesi, yönetimi de mutlu etti.

Kaynak: Fanatik