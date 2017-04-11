Güllü Teyzenin Okuma Azmi

Adıyaman'da Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) okuma yazma öğrenen 53 yaşındaki Güllü Taşkıran, okuma azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor.



3 ay gibi kısa süre içerisinde okuma yazma öğrenen Taşkıran, ilerleyen yaşına rağmen okuma ve yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.



Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kursa gelmesi konusunda izin verdiğini daha sonra kursa gelip okuma yazma öğrendiğini belirterek, "Ben de düzenli olarak kursa gelip okuma yazma öğrendim. 3 ay gibi kısa süre içerisinde okuyup yazabiliyorum. Günlük hayatımda okuma yazmanın birçok faydasını gördüm. İyi ki de kursa gelip okuma yazmayı öğrenmişim. Bana emek veren bütün hocalarıma teşekkür ederim. Bu yaşıma kadar elime hiç kalem almadım. Çok güzel bir duygu. İnanın çok mutluyum. Okumanın yaşı yok." dedi.



Kurs öğreticisi Mehmet Tekin ise kursun 5 aydır devam ettiğini söyledi.



Kursu okuma yazma bilmeyen mahalle sakinlerinden oluşturduğunu ifade eden Tekin, "Buraya gelen öğrencilerin yaş aralığı 30 ila 60 yaş arasıdır. Öğrencilerimiz, okuma yazmayı bilmiyor. Buraya gelenler 1,5 ay içerisinde okuma yazma öğreniyor. Okuma yazmayı öğrenen kişiler günlük hayatta kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar." diye konuştu.