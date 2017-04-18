Gülizar'ın Katil Zanlısının İfadesi Kan Dondurdu: Mağdurum

ANTALYA'da geçen ağustosta ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan'a tecavüz edip boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki Cengiz Dok, mağdur olduğunu iddia etti. Sanığın bu sözleri, öldürülen Turan'ın yakınlarının tepkisine neden oldu.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ

Antalya'da geçen 14 Ağustos'ta Kepez İlçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadına ait ceset bulundu. Tecavüz bulgusu belirlenen cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Antalya Toptancı Hali'nde hamallık yapan Cengiz Dok gözaltına alınıp tutuklandı.

"MAĞDURUM" DEDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Cengiz Dok'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürülen Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş ile tarafların avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen avukat Şule Uçar ile Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu'ndan çok sayıda avukatın da müdahil olduğu davada, sanığın Gülizar Turan'ı öldürmeden önce bir başka kadına daha cinsel saldırıda bulunmak suçundan yargılandığı belirtildi. Cengiz Dok, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı o davadan beraat ettiğini söyledi. Cengiz Dok, Gülizar Turan'ın ölümüyle ilgili ise çok pişman olduğunu ve mağdur olduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Antalya Barosu Kadır Hakları Kurulu avukatlarından Özlem Demirok Uçal ise "Gülizar Turan'dan önce bir başka kadına cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan sanık tutuklanmış olsaydı, Gülizar şimdi yaşıyor olacaktı. Ancak mağdur korktuğu ve yaşadığı travma nedeniyle duruşmalara gelemediği için sanığın beraat ettiğini düşünüyoruz" diyerek, sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Duruşma, ertelendi.

ANNESİ: SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM

Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş, sanığın mağdur olduğunu söylemesine tepki gösterdi. Sanığın kızından önce de bir başka kadına cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığını belirten Menekşe Kocabaş, "Kadınları cinsel obje olarak gören bu sanık kızıma tecavüz edip vahşice öldürdükten sonra şimdi bir de mağdur olduğunu söylüyor. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

