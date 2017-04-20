Gülistanın Bülbülleri" Tasavvuf Musikisi Ses Yarışması

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Gülistan Bülbülleri" Türk tasavvuf musikisi ses yarışmasında dereceye giren imam hatip lisesi öğrencileri ödüllendirildi.



Ankara İmam Hatip Okulları Platformu'nun katkısıyla Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Gülistanın Bülbülleri-Türk Tasavvuf Musikisi Klasik İlahiler Ses Yarışması", İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.



Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Gül, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın Türkiye genelinde gelenekselleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne öneri götüreceklerini belirtti.



Her öğrencinin en az 5 müzik makamı bilerek mezun olması gerektiğini dile getiren Gül, "Dini musikimizi seveceğiz, çocuklarımıza sevdireceğiz, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.



Yarışmaya, Tevfik İleri, Hacı Bayram, Demetevler ve Kızılcahamam, Çubuk, Adnan Menderes, Celalettin Ökten, Necip Fazıl Kısakürek ve Şehit Ömer Halisdemir Anadolu imam hatip liselerinden öğrenciler katıldı. Öğretmenler ve veliler de öğrencilerin seslendirdiği tasavvuf müziğinin seçkin eserlerini dinledi.



Yarışma sonucunda, jürinin oylarıyla Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muharrem Kazım Dinç birinci, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Fatih Yıldız ikinci, Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesinden Oğuzhan Çelik üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.