Güleryüzlü Meleklerden Sevgililer Gününe Özel "Sevgi Bahçeleri" Sergisi

Arsuz'da faaliyet gösteren Güleryüz Özel Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından okulun atölyesinde el emeği ile hazırlanan minik bahçeler sevgililer günü için sergileniyor. Bu özel öğrencilerin hazırlamış oldukları el emeği ürünlerden alarak onlara hem katkı sunmuş olacaksınız hem de sevgilinize çok özel bir hediye vermiş olacaksınız. Görenlerin hayranca baktığı bu dinlendirici minik bahçeler eşi benzeri olmayan özel tasarımlardır.

Okul Kurucusu Nesli Özdemir; "O pırıl pırıl yüzlerdeki ufacık da olsa gülümseme için çıktık yola... O minik parmaklarla yaratıcı bahçeler ve hikayeler yarattık. Her bahçenin hikayesini ayrı kurduk meleklerimizle... Bu yaşam alanlarını okulda oluşturarak hem güldük hem eğlendik. Kendi öykümüzü kendimiz tasarladık." dedi.

Bu bahçelerin bir ikincisinin olmadığını ve büyük emekler verilerek hazırlandığını belirten Nesli ÖZDEMİR; bu serginin daha önce sergilerden farklı olduğunu bu ürünleri yaparken öğrencilerin de büyük zevk aldığını belirtti. "Bu bahçelerin hepsinin bir hikayesi var. İnsan bu bahçelere bakıp dakikalarca bulunduğu ortamdan uzaklaşarak büyük bir keyif alıyor. 4 – 5 Şubat tarihlerinde Primemall yemek katında düzenleyeceğimiz sergiye herkesi bekliyoruz." dedi.