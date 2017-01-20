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Güler Yüzlü, Mavi Gözlü Patron'a Veda Edeli 1 Yıl Oldu
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Güler Yüzlü, Mavi Gözlü Patron'a Veda Edeli 1 Yıl Oldu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, hayata veda edeli bir yıl oldu.

Güler Yüzlü, Mavi Gözlü Patron'a Veda Edeli 1 Yıl Oldu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, hayata veda edeli bir yıl oldu.

Kaynak: Dunya.com

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