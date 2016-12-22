Gülen Suikastin Arkasında Olduğu İddialarını Reddediyor





Ankara'da Rus büyükelçisine düzenlenen suikast üzerindeki birçok soru işareti varlığını koruyor. Olayın bireysel bir eylem mi yoksa örgütlü bir operasyon mu olduğuyla ilgili henüz hukuki süreçle elde edilen bir sonuç ortaya konmuş değil.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov suikastın arkasında kimlerin bulunduğu konusunda çıkarım yapmak için acele etmeme çağrısında bulundu. Ancak Türk yetkililer için durum bir soru işaretine yer bırakmayacak kadar açık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile görüşmesinin ardından görüşünü açıkladı:



"Bağlantıların öncelikli olanı tamamiyle FETO terör örgütüne mensup olduğudur. Yani bunu gizlememize filan gerek yok. Yani yetiştiği yerden tut iltisaklarına varıncaya kadar onlar bunu gösteriyor."



Diğer yandan suçlamalara hedef olan Fethullah Gülen ise suikasti aşağılık bir eylem olarak nitelendirdi. Gülen azmettirici konumunda olduğu iddialarını da reddediyor:



"Bütün dünya bunlara gülecek ve inanmayacak. O hadisede kendisini bir numaralı sorumlu gören Rusya bile reddettiğine göre esasen onların bu türlü şeyleri dünyaya kabul ettirmeleri mümkün değil."



Soruşturmayla ilgili olarak Rusya'dan da bir heyet gelerek Türk yetkililere eşlik ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak "gereksiz kuşkuya kapılmamaları için Rus makamlarının katılmasını biz istedik" dedi.



Auteur: euronews-tr



Tags: suikastin Gepost: 22 december 2016