Gülen'i Eleştirdi, Askeri Okulla İlişiği Kesildi"

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne ilişkin örgütün "askeri abisi" olduğu iddia edilen Osman Şaylı ve dönemin Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Hilmi Sandal'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.



Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" iddiası ile tutuklu bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Şaylı'nın yanı sıra tutuklu sanıklar Yarbay Hilmi Sandal, Adil Babayiğit, Mahmut Bahar, Sinan Aktaş, Recep Gümüşsu, tutuksuz sanıklar Rize Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Üsteğmen Hacı Azmi Aydın, Tahir Demir ve Alil Yaylacı ile sanık avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Bayram Kantık tarafından tespitlerin yapılmasının ardından iddianame okundu. İddianamede örgütün yapısı anlatılırken, örgüte finansal destek sağlanması, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanılması ve eleman kazandırılmasına yönelik ifadeler de yer aldı.



İddianamede sanık Hacı Azmi Aydın'ın örgütün yapısı ile ilgili anlattıkları okundu.



Aydın'ın ifadesinde, küçük yaşlarda askeri okula gitmesi için örgüt tarafından yönlendirildiğini aktararak, "Bunun için başvuru evraklarına, eşlerimizin, annemin, ailemin açık fotoğraflarının yapıştırılmasını istediler. Ben de yönlendirmeler sonucu arkadaşlarım ile birlikte askeri okula girdim. Bekar olanların maaşından beşte bir, evli olanlardan onda bir himmet adı altında para aldıklarını öğrendim. Askeri okuldayken Cem isimli bir askeri öğrenci 'Fetullah Gülen de kim oluyor? Benim dedem peygamber torunudur.' şeklinde söz edince bunu abilerimize anlattık. Bir hafta sonra Cem'in okul ile ilişiğinin kesildiğini öğrendik." şeklinde ifadelerine yer verildi.



"Subay abileri" ile toplantı yaptıklarını ve ByLock'u "subay abilerinin" toplantı yerlerini bildirmek için telefonuna kurduğunu kaydeden Aydın, "Toplantılarda genelde Sahil Güvenlik gemilerinde siyaset konuşulup konuşulmadığı sorulurdu. Personelin zaten kimlik bilgileri kendilerinde vardı. Eşim ile evlenmemi istememişlerdi. Beni başka biri ile evlendirmek istiyorlardı. Kabul etmeyince buna çok sinirlendiler. Onlara danışmadan evlendiğime çok kızdılar. Rize'de toplantılara katılıyordum. Sonra bana kızdıkları için Şubat 2016'dan itibaren ilişkilerimiz kesildi. Subay abisi ile de son olarak Şubat 2016'da görüştüm." şeklindeki ifadesi okundu.



İddianamenin okunmasının ardından sanık ifadelerine geçildi.



Sanık Hacı Azmi Aydın ifadesinde, örgütün yapısını tüm samimiyeti ile anlattığını belirterek, "İddianamede anlattıklarım tamamen doğrudur. Bizi peygamber, Allah sevgisi diyerek bu yapıya yönlendirdiler. Ben de dini düşünce ile gittim. Dini duygular ile örgütün içinde yer aldım. Yapı içerisindeyken hiçbir suça karışmadım. FETÖ'nün bu derece ileri gideceğini bilemiyordum. 15 Temmuz gecesi ne büyük bir bela olduğunu gördüm. Darbeye katılmadım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum." dedi.



"Asphalt 8 araba yarışı oyunu ile ByLock gözüktüğü iddiası"



ByLock kullandığı ve silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile yargılanan Recep Gümüşsu ise 2013 yılında İzmir Askeri Casusluk davasında mağdur olduğunu, daha sonra hakim karşısına çıktığını ve kumpas kuranlardan şikayetçi olmadığını savunarak, şunları söyledi:



"FETÖ'nün o dönemde bu kadar büyük bir eylem içerisinde olduğunu hesap edemedim. Bilseydim şikayetçi olurdum. Görevimin başındayken gözaltına alındım. ByLock sorgusunun ardından kullanmadığım belirtilerek serbest bırakıldım. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınarak tutuklandım. Derslerim kötü olduğu için askeri okulu iki yıl kazanamadım. ByLock'u yüklemedim, kullanmadım. Sonradan öğrendiğime göre Asphalt 8 oyunu yükleyenlerde ByLock programı gözükebiliyormuş. Bundan kaynaklanabileceğini düşünüyorum."



Gümüşsu, Askeri Casusluk Davası ve FETÖ soruşturmasında da mağdur edildiğini öne sürerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.



Dönemin Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay Sandal ise savunmasında darbe döneminde yıllık izinde olduğunu, eşi ile birlikte Kahramanmaraş'ta bulunduğunu belirtti.



Darbe gecesi Gökhan Gümüş isimli biriyle ile görüştüğünü ve bu kişiye "Başbakanın arkasındayım. Darbeye karşıyım." şeklinde ifadeler kullandığını ve bunun telefon kayıtlarında mevcut olduğunu söyleyen Sandal, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.



Çalışma odasında bulunan bir doların kendisine ait olmadığını ileri süren Sandal, cep telefonlarının gözaltı süresince incelendiğini ve ByLock bulunmadığını savunarak, "Herhangi bir yükleme yapmadım. Kesinlikle hiçbir zaman kullanmadım. Kimseyle görüşmedim. Asphalt 8 oyun programı veya bir yanlışlıkla kurulmuş olabileceğini düşünüyorum." dedi.



Mahkeme Başkanı Kantık, bu ifadeleri sonrasında "Bugün de Asphalt 8 oyunu çıktı." şeklinde tepki gösterdi.



Örgütün subay abisi olduğu iddiasıyla tutuklu Osman Şaylı, tek kişinin verdiği ifade ile tutuklu bulunduğunu, subay abisi olduğu iddiasının iftira olduğunu, dosyada adı geçen 8 kişiyi de tanımadığını öne sürdü.



Mahkeme Başkanı Kantık'ın sanık Aydın'a Şaylı'yı tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Aydın, Osman Şaylı'yı tanıdığını beyan etti.



Diğer sanıklar da örgüt üyeliği ve ByLock kullandıkları iddialarını reddetti.



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.