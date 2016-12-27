Gülek Boğazı'nda Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında 6 tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, otoyoldan Pozantı-Tarsus istikametinde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DNL 32 plakalı, Suriye'ye insani yardım malzemesi götüren tır, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Arkadan gelen 5 otomobil ile 5 tır da kazaya karıştı.



Zincirleme kazada yaralanan araçlardaki 7 kişi ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.



Araçlar çekiciyle kaldırıldı, kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.