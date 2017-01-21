Güleç kardeşler Nurnberg'de yılın sporcusu seçildi



Rio Olimpiyatlarında Alman Tekvando Milli Takımı'nda yer alan Rabia Güleç ile Tahir Güleç kardeşler, Nürnberg Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2016 yılı sporcuları töreninde 225 sporcu arasında yılın sporcuları seçildiler. Diğer kardeş U18 Almanya Tekvando şampiyonu Malik Güleç de ödüle layık görüldü.



Nürnberg Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği, Nürnberg'de yaşayan ulusal ve uluslararası dalda başarı kazanmış sporculara ödül verdiği tören, Kent Belediyesi Tarih Salonu'nda gerçekleşti. 225 sporcunun başarıya layık görüldüğü geceye, Alman Tekvando Milli Takımı'nda yer alan 2003 Dünya ikincisi ve aynı zamanda Rio Olimpiyatları 9'uncusu Rabia Güleç ile 2014 Dünya Şampiyonu ve Rio Olimpiyatları 7'ncisi Tahir Güleç damgalarını vurdular. Güleç kardeşler, kadınlarda ve erkekler dalında yılın sporcusu seçildiler. Tahir, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly'nin elinden alırken, Rabia Güleç'e ödülünü Başkan Yardımcı Dr. Klemens Gsell verdi.



ALKIŞLAR ONLARI İÇİN



Güleç kardeşlerin ödül almaları sırasında davetliler de ayrıca şampiyon kardeşleri alkışları ile ödüllendirdi. Onları yetiştiren amcaları ve aynı zamanda Almanya Tekvando Milli Takımı Antrenörü Özer Güleç, Hamburg'da turnuvada olduğu için bu mutlu günde hazır bulunamadı. Malik Güleç de gecede ödül alan diğer kardeş oldu. Güleç kardeşleri Kent Belediyesi Meclis Üyesi Aynur Kır da tebrik etti.