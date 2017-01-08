Önemli Uyarı: 7 yaşından küçük çocuklar etkinliğe alınmamaktadır. 7 yaş ve üzeri bilete tabidir. Çocuklar için girişte kimlik kontrolü yapılmaktadır.







Televizyon program çekimi yapılacağından etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmayacaktır.



13 yaşın altındaki her çocuğun, etkinliğe ebeveyni ile birlikte katılması zorunludur.



Etkinlik mekanına kamera ve fotoğraf makinası sokmak yasaktır.



Güldür Güldür Show'un skeçlerini çocukların dünyasından görmek ister misiniz?



Birbirinden sevimli ve yetenekli çocuğun, orijinal skeçleri ve karakterleri sahnede oynayacağı yepyeni bir şov geliyor; "Güldüy Güldüy Show Çocuk"... Sunucusu da aileden biri; Ezo Sunal...



Eğlenceli ve komik skeçlerle, sürpriz konuklarla, ailecek izleyebileceğiniz "Güldüy Güldüy Show Çocuk", 8 Ocak, saat 17: 00'de BKM'de sizleri bekliyor.