Güldür Güldür
Ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show, BKM'de seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show, BKM'de seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışı ile yeni yaklaşımlar ve çözümleri ile kahkahanın adresi olmaya devam ediyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No: 75
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Güldür Güldür
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io