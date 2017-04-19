Ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show, BKM'de seyirciyle buluşmaya devam ediyor.



Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışı ile yeni yaklaşımlar ve çözümleri ile kahkahanın adresi olmaya devam ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No: 75



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Güldür Güldür



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır