Güldibi Mahallesinde Yollar Standart

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında Güldibi Mahallesi Esenler Caddesi, Gül Caddesi, Aslan Sokak 'da sıcak asfalt dökmek amacıyla alt yapı çalışmalarına başlandı. Sırasıyla Yol genişletme, alt yapı ve yaya yolu çalışmaları bittikten sonra sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Yeni bir imaj kazanan mahallenin bu çalışmalardan sonra tüm cadde ve sokakları yenilenirken, aynı zamanda modern kentleşme sürecinin gerektirdiği çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Güldibi Mahallesinin var olan sorunlarının tek tek çözüldüğünü belirten Güldibi Mahalle Muhtarı Hüseyin Serdar, "Mahallemizde yeni sokaklar açıldı, tüm cadde ve sokaklar yenilendi, yeni kavşaklar ve köprüler yapıldı. Çalışmaların yapılmasında mahallem adına emeği geçen tüm belediye personeli ve özellikle Belediye Başkanımız Aydın Yılmazer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm mahallelere program dâhilinde çalışmaların devam ettiğini belirten Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer," İlçemizin birçok farklı noktasında çalışıyoruz. Her yerde ekiplerimiz geceli-gündüzlü çalışarak hizmet üretiyor. Fen işleri Müdürlüğümüz durmadan çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Güldibi Mahallesinde bulunan tüm cadde ve sokaklarımız standartlara uygun hale gelecek" dedi.

