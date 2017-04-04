Gülden Kuzubaşıoğlu: 'Thaisa İçin Kazandık'

- (Özel haber) Gülden Kuzubaşıoğlu: "Thaisa için kazandık"



İSTANBUL - Eczacıbaşı VitrA'lı voleybolcu Gülden Kuzubaşıoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasını mücadelede sakatlanan takım arkadaşı Thaisa için kazandıklarını ifade etti.

CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-off rövanş mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek, Final-four'a yükselmiş oldu. Karşılaşmanın ardından turuncu-beyazlı voleybolcu Gülden Kuzubaşıoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Gülden, stresli bir karşılaşma oynadıklarını ifade ederek, "Gördüğünüz gibi çok stresli bir maçtı. Çünkü ilk maçı kaybetmiştik. Bu maçı 3-0 ya da 3-1 almış olursak turu geçecektik. Bu yüzden çok stresli başladık. Fenerbahçe de çok iyi oynadı. Kazandığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Thaisa için kazandık"

Karşılaşmanın 3. setinde ayağı dönen takım arkadaşı Thaisa ile ilgili konuşan Eczacıbaşı VitrA liberosu Gülden, "Thaisa'nın da sakatlık geçirmesi moral olarak çökertti, ama onun için maçı kazandık. Mutluyuz fakat çok zor oldu. Fenerbahçe de çok güzel mücadele etti. Biz de savaştık fakat bu durumda kim en az hata yaparsa o kazanıyor. En az hatayı biz yaptık biz kazandık" dedi.

"Saldırmak zorundaydık"

Bu tür karşılaşmaların stresli geçtiğini aktaran Gülden, "Böyle maçlar çok stresli oluyor. İlk sete tutuk başlamamız çok normal. Çok kafa kafaya geçen bir maçtı. Daha sonrasında yapılacak bir şey yoktu ve var gücümüzle saldırmak zorundaydık. Kazandığımız için çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.