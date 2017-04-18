Gülcemal Projesi Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 3 etapta tamamlayacakları Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi ile Trabzon'un sahil alanını, Türkiye'nin ilgili alanı haline getireceklerini söyledi.



Gümrükçüoğlu, 1. etap tahkimat çalışmaları devam eden Gülcemal Projesi alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.



Gülcemal Projesi'nin 3 etapta tamamlanacağını belirten Gümrükçüoğlu, bu kapsamda 1. etap tahkimat çalışmalarına devam edildiğini ve çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.



Gümrükçüoğlu, Gülcemal Projesi'nin düz bir dolgu olmadığına dikkati çekerek, "Trabzonumuzun sahilini adeta dantel gibi işliyoruz. Mühendislerimizin deyimiyle çalışmalarımız tamamlandığında Trabzon sahili Venedik gibi olacaktır." dedi.



Gülcemal Projesi alanında yapılacak çalışmaları Trabzonluların taleplerine göre şekillendireceklerini de dile getiren Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:



"Projemizi hazırlarken bunları mutlaka dikkate alacağız. Ayrıca bu konuda üniversitelerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan faydalanıyoruz. İnşallah 1. etaptaki tahkimat çalışmalarımızın tamamlanmasıyla bu etapta uygulama projemizin inşasına ve 2. etap tahkimat çalışmalarına başlayacağız. Bu şekilde 3 etapta tamamlayacağımız projeyle Trabzonumuzun sahil alanını ülkemizin ve bölgemizin ilgili alanı haline getirmiş olacağız."