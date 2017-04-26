Gülbirlik Hasat Sezonunu Açtı

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Isparta'da gül hasat sezonunun açıldığını belirterek, sektörün geleceğine yönelik kaygılarının sürdüğünü söyledi.



Dünya gül üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da, Gülbirlik 2017 hasat sezonunu başlattı. Gülbirlik'te düzenlenen toplantıda konuşan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, artık geriye değil, geleceğe baktıklarını söyledi. Gerek gül alım politikası gerekse dış satımlarla ilgili sektörün en az zararla bu süreci atlatması noktasında birlik olarak sektöre gereken desteği vermeye çalıştıklarını aktaran Çelik, "Bu noktada huzursuzluğumuz ya da keşke diyeceğimiz bir şey yok. Ancak hem 2015 hem de 2016 yılında bazı endişelerimizi hep dile getirmiştik. Bu endişelerden en önde gelenlerden bir tanesi sektörün önümüzdeki yıllarda sıkıntıya girip, girmeyeceği konusuydu. Bu endişe ve kaygılarımızı halen taşıyoruz. Çünkü taşları yerine oturmuş ve her şeyi güllük gülistanlık gibi göremiyoruz" dedi.



"Gül dikimi hat safhada"



Gülde fazla rekolte nedeniyle fiyatlarda düşüş yaşanmasını 1986'larda, 1987'lerde, 2006'da gördüklerini kaydeden Çelik, "Gül çiçeği rekoltesinin dünya gül yağı tüketimiyle dengeli götürülemediği zamanlarda bu dengenin iyi kurulamadığı dönemlerde gül çiçeği ve gül çiçeğinden üretilen ürünlerin fiyatlarındaki düşüşleri hep birlikte gördük. Bu da üretici bazında mağduriyetlere sebep oldu. Biz de birlik olarak bundan büyük üzüntü duyduk. Çünkü hiçbir üretici ortağımızın böyle bir sıkıntı yaşaması, ürününün elinde kalmasını istemeyiz ve arzu etmeyiz. O dönemlerde gerekli tedbirler birliğimiz tarafından alındı. Bu sıkıntıları yaşamamak adına bazı uyarılarımız oldu. Ama bölgelerimizde tüm uyarılarımıza rağmen gül çiçeği dikimleri hat safhada devam ediyor. İnşallah bir şey olmaz. Ama olduğu takdirde biz Gülbirlik olarak üretici ortaklarımızın ürünlerinin zarar görmemesi noktasında elimizden gelen gayreti göstermek suretiyle onların yanında olacağımızdan emin olabilirsiniz. Yeter ki vereceğimiz kararlar ortaklaşa olarak verilsin. İnşallah 2017 yılında da öngördüğümüz ölçüde ürünler alınacak ve bunların satışları gerçekleştirilecek" diye konuştu.



Fiyatlarda düşüş beklentisi



Gül yağı ihracı yapılan ülkelerde her şeyin güllük gülistanlık olmadığını aktaran Çelik, "Geçen yıl bunun sinyallerini almıştık. 2016 yılı gül yağı ihracatı fiyatı yaklaşık 12 bin avro civarında gitmişti. Bunun artısı eksisi olabilir çünkü özel sektörün fiyatını bilmiyoruz. Ama oradan aldığımız sinyallerden bu fiyat düşecek denildiğini biliyoruz. 50 kilogram gül yağı ihtiyacı olan bir tüketici tamamını bağlamamıştı. '15-20 kilogramını alacağız, önümüzdeki günlerde fiyatın düşeceğini tahmin ediyoruz o zaman alacağız' dedi. Belki de kısmi ölçüde bu konuda haklı çıktılar. Bugünler de duyuyoruz gerek Bulgaristan'daki stokların biraz fazlaca olması, Türkiye'de de öyle ya da böyle bir miktar stokun olduğunu da biliyoruz. Bu stoklardan dolayı ve yeni üretilecek ürünün geçmiş yıllardan daha fazla olacağı dikkate alındığında fiyatların düşeceği düşünülüyor ya da bekleniyor. Ama yaşayıp görmek lazım. Önümüzdeki sezon için bir sıkıntı duymadık. Büyük risk olmadığı takdirde rekoltenin beklentiler doğrultusunda olması bekleniyor" açıklamasında bulundu. - ISPARTA