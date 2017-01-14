Gülbey; "Ermeni Lobisinin Provokatör Vekili"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, TBMM Genel Kurulunda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın kullandığı "Soykırım" ifadesine ve sergilediği tutuma tepki göstererek, "Garo Paylan, Ermeni lobisinin kendisine verdiği görevi layıkıyla yapıyor. Ülkesinin dünyayı aldatarak karıştırdığı gibi o da meclisi karıştırmaya çalışıyor" dedi.



Gülbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, HDP'li vekillerin mecliste sergiledikleri tutumun tek amacının, ülkeyi karıştırmak olduğunu belirtti. ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, HDP Milletvekili Garo Paylan ve beraberindekilerin amacının dış güçlere ve teröre hizmet olduğunu vurgulayarak, "Garo Paylan meclise girdiğinden beri şovmen ve provokatör hareketleriyle dikkat çekiyor. TBMM Genel Kurulunda söz hakkı alıp "Ermeni Soykırımı" var sözüyle ortalığı karıştırarak AK Parti, CHP ve MHP gruplarını tetikliyor. Sonrada karşılık görünce çıkıp TBMM koridorlarında ve sosyal medya üzerinden 'ben Ermeniyim diye bana saldırdılar, üzerime yürüdüler konuşturtmadılar 3 oturum ceza verdiler' kendi hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Tıpkı mensubu olduğu Ermeni halkının çığırtkan lobisi gibi yüz binlerce Müslüman'ı katledip 'Türkler bizi katletti' demesi gibi. O gün ki Ermeni zihniyeti neyse, bu gün yapılan harekette aynısıdır" diye konuştu.



"Garo Paylan Ermenistan'ın yaptığı gibi provokatörlük yapıyor"



Gülbey, TBMM Genel Kurulunda çıkan tartışmaların sebebinin Paylan ve onun zihniyetindekilerinden kaynaklandığını ifade ederek, şunları kaydetti;



"Paylan, meclisi karıştırıyor. Ermeni ve terör üzerinden nemalanan basın kuruluşları ve bazı çevreler ise bu olayları abartarak dünyaya servis ediyor. Halbuki bu basın kuruluşları ve bazı çevreler tarafsız olsa, Paylan'ın yıllardır bu mecliste yaptığı saygısız tutumları da ele alırlardı. Bir Türk Ermenistan meclisinde Paylan'ın söylediği 'Soykırım' sözünü söyleyip yaptığı hareketleri yapabilir miydi acaba. Görüldüğü gibi Paylan'da Ermenistan'ın yaptığı gibi, provokatörlük ve ajitasyon yaparak TBMM'yi karıştırıp dünyayı ise yanıltmaya çalışıyor."



Gülbey, provokatör Paylan'ın 'Soykırım yaptınız' sözlerini TBMM'nin tutanaklarından çıkarmak ve 3 oturum ceza alması için evet oyu veren AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerine ASİMDER olarak teşekkür ettiklerini belirtti. - IĞDIR