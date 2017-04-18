Gülben Ergen Keseyi Doldurmak İçin Startı Verdi

Yazın yaklaşmasıyla birlikte Gülben Ergen, bir süredir ara verdiği konserlerine start verdi. Ünlü şarkıcı konserler için geri sayımın başladığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına duyurdu.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Ergen, bir konserde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, paylaşımına "Yaz konserlerimiz için geri sayım başladı" notunu ekledi.

MALİ DURUMUNU İYİLEŞTİRECEK

Maddi durumuyla ilgili zor günler geçirdiği yönünde hakkında haberler yapılan ünlü sanatçının, konserlerle mali durumunu iyileştirmesi bekleniyor.



