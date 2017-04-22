Gülben Ergen'in Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 37'nci Anaokulunu Eskişehir'de Açtı
GÜLBEN Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği', Türkiye genelindeki 37'nci anaokulunu Eskişehir'de açtı.
GÜLBEN Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği', Türkiye genelindeki 37'nci anaokulunu Eskişehir'de açtı.
71 Evler Mahallesi Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan anaokulunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, sanatçı Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkan Yardımcısı Elvan Oktar ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çocuklar halk oyunları gösterisi sundu.
Eskişehir Valisi Azmi Çelik törende yaptığı konuşmada, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza çok daha uzun ve eşit şartlarda eğitim imkanı tanımak hepimizin görevi. Bu görevi üstlenen sivil toplum kuruluşlarımızda var. Çocuklar Gülsün Diye Derneği de bunlardan bir tanesi. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ilimizde yapılan bu anaokulu ilimizin okul öncesi eğitiminde önemli katma değer sağlayacaktır diye düşünüyorum. Katma değer elbette ki ülkemizin katma değerine dönüşecek" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de konuşmasında, 2 derslik ve oyun bahçesi olmak üzere 500 metrekarelik bir alana yapılan anaokulunda 100 öğrencinin okul öncesi eğitim göreceğini söyledi. Sanatçı Gülben Ergen'e teşekkür eden Özen, okulun bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılaşacağını söyledi.
HEDEF 81 İLDE 81 ANAOKULU
Sanatçı Gülben Ergen, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde Eskişehir'deki anaokulu açmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Ergen şöyle konuştu:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği muhteşem bir bayram yarın 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar gülsün diye bugün bir gün önceden gelip çocuklara anaokulu hediye etmenin gururu içerisindeyim. Dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur. Çocuklar için maalesef fırsat eşitsizliği vardır. Ben dünyada özellikle ülkemizde hiçbir çocuk okul öncesi almadan çocukluğunu yaşasın istemiyorum. Her çocuk anaokuluna gitmelidir. Eğitimine sonra daha sağlıklı, daha özgüven içerisinde devam etmelidir. Çocuklar Gülsün Diye Derneği bugün 37'nci anaokulunu açıyor. Yolumuz böyle devam edecek. İnşallah 81 ilde 81 anaokulu oluncaya kadar. Okulumuza emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığına bize bu imkanı ve fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Okulumuzu öncelikle annelere emanet ediyorum. Her şey annelere, kadınlara emanet edilirse daha güzel olur."
Yapılan konuşmaların ardından Vali Azmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Gülben Ergen ile oğulları Atlas, Mustafa Ares ve Güney anaokulunun açılış kurdelesini kesti. Vali Azmi Çelik Gülben Ergen'e plaket verdi.
Çocuklar Gülsün Diye Derneği, okul öncesi eğitimi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için Eskişehir'in yanısıra 2011 yılından bugüne kadar Tokat, Mardin, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Manisa Soma, Kars, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Bursa, Antalya, Antalya Konyaaltı, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Trabzon Vakfıkebir, Trabzon Of, Konya Cihanbeyli, Konya Akşehir, Çanakkale Eceabat, Çanakkale Biga, Ankara Gölbaşı, Ağrı Doğubayazıt, Uşak Sivaslı, Artvin Hopa, İzmirKarabağlar'da, Rize Ardeşen, Ordu Altınordu ve Ordu Fatsa'da anaokulu açtı. - Eskişehir