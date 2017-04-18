Gülben Ergen, Göbeği Açık Kıyafetine Laf Eden Takipçisine Çok Sert Çıktı

Haber spikeri Erhan Çelik'ten ayrıldıktan sonra magazin dünyasında fazla görünmeyen şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından ilk hamileliği döneminde çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı. Takipçisi kıyafetine laf edince, ünlü şarkıcı çok kızdı

"KARNIMDA OĞLUM, İLK HAMİLELİĞİM"

Ünlü şarkıcı, takipçileriyle hamilelik zamanından kalma bir kareyi paylaştı. Fotoğrafın altınada, "Karnımda oğlum, ilk hamileliğim. Hayatımın anlamlı şarkılarından, hayatımın en güzel günlerinden, hayatımın en güzel kliplerinden biriydi" notunu düştü.

"KIYAFETE DEĞİL, ANLAMA KONSANTRE OLUN"

Söz konusu karenin altına gelen yorumlar dikkati çekti. Bir takipçisi Ergen'in göbeğinin açıkta olduğu fotoğrafa, "Üzerinizdeki bu kıyafet söylediklerinizle pek uyuşmuyor" yorumunu yaptı. Gülben Ergen, bu yoruma, "Kıyafete değil, anlama konsantre olmayı deneyin o zaman" cevabını verdi.

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı:

