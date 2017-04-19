Gülben Ergen'den Instagram'da "Boyun Eğmeyeceğim" Paylaşımı

Gülben Ergen, Instagram hesabından üzerinde Hz. Ali'nin "Haklı olduğun zaman boyun eğmeyeceksin!" sözünün yer aldığı bir görseli paylaştı.

Ergen, paylaşımına "Kendini haklı çıkartmak için sekiz takla, iki göbek, afra tafra ve trip atanlar hariç" notunu ekledi.

İşte Gülben Ergen'in Instagram paylaşımı: