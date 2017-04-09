Gülben Ergen'den Hakkari'ye Sürpriz Ziyaret

Ünlü sanatçı Gülben Ergen Hakkari'ye sürpriz ziyarette bulundu. Hakkari'ye gizlice gelen ünlü sanatçı Gülben Ergen ilk olarak "Ase" adlı roman kitabını çıkartan evli ve iki çocuk annesi acil tıp teknisyeni Zennure Ertuş Erik'i evinde ziyaret etti.



Zennure Ertuş Erik ile bir süre görüşen sanatçı Ergen daha sonra Hakkari'deki tiyatrocuları ziyaret etti.



Hakkari'den ayrılan Sanatçı Ergen Hakkari-Van karayolunda bulunan polis memurlarını ziyaret ederek 10 Nisan Polis haftasını kutlayarak polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Ergen, Hakkari'den ayrıldı.



(Feyzullah Taş / İHA)