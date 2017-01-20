Gülben Ergen'den Çok Konuşulacak Paylaşım! Yeni Bir İlişki mi Başlıyor

Erhan Çerlik'le kısa bir süre önce evliliğini noktalandıran Gülben Ergen, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla akıllarda "Yeni bir aşka yelken mi açıyor?" sorusunu uyandırdı.

"YENİ BİR İLİŞKİYE Mİ YELKEN AÇIYOR?"

Gayet şık siyah bir abiye giyinen Ergen, aynanın karşısına geçip fotoğrafını çekti. Ergen fotoğrafını "bi hazırlık bi hazırlık" notuyla paylaştı. Notuna erkeği ve kadını simgeleyen iki emoji ekleyen Ergen'in paylaştığı fotoğrafın üzerine kırmızı kalpler koyması, "Ergen bir erkekle mi buluşacak? Bu hazırlık kime? Yeni bir ilişki mi başlıyor" sorularını akıllara getirdi.

İşte Ergen'in merak uyandıran fotoğrafı:



