Gülben Ergen Çocukluğunda Şarkı Söylerken Çekilen Fotoğrafını Paylaştı
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, ilkokul gösterisinde elinde mikrofonla çekilen bir fotoğrafının sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, çocukluk yıllarında bir sahnede elinde mikrofonla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
"MİKROFONLA HAVAYA GİRMELER TBT'Sİ"
Gülben yayınladığı fotoğrafın açıklamasına, "Öhööömss ilkokul gösterisinde mikrofonla havaya girmeler tbt'si. Pembe pantolon pembe gömlek pembe papyon annemin bana aldığı günü hatırlıyorum başucumda uyumuştum. Stiller mitiller bi haller bişeyler." notunu yazdı.
İşte Gülben Ergen'in paylaşımı:
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