Gülben Ergen'in Asker Ziyareti Fotoğrafında Dikkat Çeken Detay

Gülben Ergen, askerle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından Mardin hashtag'i ile paylaştı. Haftasonu Hakkari'de görev yapan polislere sürpriz ziyaret gerçekleştiren Ergen'in, son paylaşımı, Hakkari'den Mardin'e geçip, askerleri ziyaret ettiği algısına neden oldu.

TEK KARE PAYLAŞMIŞTI

Ancak fotoğrafa dikkatli bakıldığında gerçek ortaya çıktı. Hatırlanacağı gibi Gülben Ergen tam 1 ay önce Mardin Nusaybin'de bulunan 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nı ziyaret edip askerlerle birlikte yemek yemişti. Ergen bu ziyaretten sadece bir kareyi Instagram hesabından paylaşmıştı.

GERÇEK HEMEN ANLAŞILDI

Ergen aradan geçen bir ayın ardından, aynı ziyaretinde çekilen başka bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa dikkatle bakılıp geçmiş paylaşımıyla karşılaştırılınca, Ergen'in hem gömleğinin hem de yanındaki askerin aynı olduğu hemen anlaşılıyor.

Kaynak: Haberler.com