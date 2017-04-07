Gülben'den Anneleri Duygulandıran Paylaşım

Gülben Ergen ilk göz ağrısı oğlu Atlas'ın kendisine sarıldığı anların fotoğrafını Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

"SONSUZ BİR GÜÇ KAPLAR BENİ"

İşte Ergen'in "evlat" etiketiyle yaptığı tüm anneleri duygulandıran paylaşım:

Sen elini dolayınca bilir misin güneş hiç batmaz benim gecem aydınlanır... Sen o mis kokan kollarını boynuma dolayınca bilir misin sonsuz bir güç kaplar beni...