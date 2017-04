Gülay Sezgin ile Yükseliş Frekansları Ile Bireysel Frekansın Yükseltilmesi

GÜLAY SEZGİN İLE YÜKSELİŞ FREKANSLARI İLE BİREYSEL FREKANSIN YÜKSELTİLMESİ



Bildiğiniz gibi dünya üzerindeki tüm canlı varlıklar; şu anda geçiş döneminde bulunmaktadırlar. Bu dönemin sonucunda HASAT dediğimiz(daha yüksek yoğunluk seviyesine geçiştir) 4.VE 5.B yoğunluk seviyelerine geçişte kendini koruyabilmesi, aynı zamanda yeni yüksek titreşimli enerjilere hizalanabilmesi için kendi üzerimizde sürekli çalışmamız gerekmektedir. Bu çalışmalar, idrak yönünde ve yeni yükselişin titreşimlerini yükseltmek yönünde olmalıdır. İnsanın idrakı ise, kendisinden geçmektedir. İdrak ise, insanın içinde başlar ve dışarıya yansır. (Anlama kendisi içindir; ancak enerjisi herkesi etkiler.) Dolayısyla kendini bilen ve idrak eden insan, şu anda bulunduğu dünyasınıda idrak edip enerjisiyle etrafındaki herkesi etkileyip tetiklemiş olur. Bunun sonucunda da etrafındakilerde, yeni frekanslar açısından itilim alır ve belli bir zaman sonra karşısında gördükleri sizlerin ne kadar çok ve nasıl güzel değiştiğini gördüklerinde onlarda bu yola girebilir. Özetlayecek olursak enerji frekansımızı yükseltmek çok önemlidir. Bunu ise MEDİTASYONLARLA yapıyoruz.



-GEVŞEME-KONSANTRASYON MEDİTASYONLARI



*Çiçek Bahçesi



*Güzel Kırlar



*Sonsuz Okyanus



-KARMİK BAĞLARI KESME MEDİTASYONLARI



*Arınma Tekniği



*Yükseliş Meditasyonu



*Yükseliş Piramidi Oluşturmak



*Kalbin Uyanışı Nefesi



*Kalbe Giriş Medsitasyonu



*Altın Işık Solumak



-TELOS YÜKSELİŞ MEDİTASYONLARI



*Tanrının İradesi Tapınağına Seyahat



*Yüce Yeşim Tapınağında Bilinçli Meditasyon



*Beşinci Boyutta Diriliş Tapınağına Seyahat



*Dünya Misyonunu öğrenmek için, Meditasyon



*Yükseliş Meditasyonu, El morya



Saat: 12.00-17.00 arası



Ücret: 150.00 TL



Nil Tavelli



0532 295 62 48



0212 466 4141



Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



www.zihinvebeden.com



[email protected]



[email protected]



ww.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelli



www.twitter.com/ZihinveBeden



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



Mekan Adresi : İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



Başlangıç Saati : 07.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Gülay Sezgin ile Yükseliş Frekansları Ile Bireysel Frekansın Yükseltilmesi



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır