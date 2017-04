Gülay Sezgin ile Korkular ve Dönüşüm Workshop

KORKULAR VE DÖNÜŞÜM WORKSHOP



Korku, hareket ve düşünme merkezimizi bloke eden ve bizi olduğumuz yere mıhlayan, geçmiş deneyimler sonucu öğrenilmiş bir duygudur. Öğrenilmiş bu korkular, bizim bu yaşamımızda ya da geçmiş yaşamlarımızdan getirdiklerimiz veya dna yoluyla bize geçmiş olan anne babamızın korkuları olabilir… Burada sözünü ettiğimiz korku, içgüdüsel korku değil, sonradan öğrenilmiş korkulardır.



Korkular, farkında olarak ya da olmadan tüm yaşamımızı bloke eder. Mutluluğumuzu gölgeler, yapmak istediklerimizi engeller. Kısır bir döngü içerisine sokar ve biz o döngü içinde döner dururuz. Ne yapacağımızı bilemez, çıkış yolunu göremez, kaygı, endişe ve panik içerisinde, dünyada kendi cehennemimizi oluşturur ve yaşar dururuz..



Oysa biz bu dünyaya bunu yaşamaya gelmedik. Biz yaşamın zorlukları içerisinde, korkularımızın kapanına kısılıp, acizliği ve çaresizliği yaşamak ve ıstırap çekmek için gelmedik. Bizler acı çekmeye mahkum değiliz, bizler kurban değiliz … Bizler bu yaşama, korku illüzyonunu bozmaya ve korkuyu dönüştürmeye geldik. Yaşamımızı cennete dönüştürmeye geldik.



Bu çalışmamızda öncelikle yaradanın sistemini konuşacağız. Evrensel İlahi Sistemi. Ne için burada olduğumuzu…



Sonrasında kendi yaşamımızda yaşadığımız sorunlara odaklanacak ve onların altındaki korkularımızı bulacağız. Bizim hayat amacımıza uygun yaşamamıza engel olan blokajlarımızı…



Bu çalışma, korkularımızı idrak ve dönüştürme çalışmasıdır. Yeryüzündeki cehennemimizi cennete dönüştürme çalışması…



Üstesinden gelemediğiniz sorunlarınızdan artık sıkıldıysanız ve gerçekten artık bir şeylerin değişmesini istiyorsanız, sizi bekliyoruz…



Artık korkularınızla yüzleşme zamanı..



Artık değişim ve dönüşüm zamanı…



Artık yükselme zamanı…



Artık mutluluğa doğru adım atma zamanı…



Haydi o zaman!



BAŞLIYORUZ.



Saat: 13.00-17.00 arası



Ücret: 200.00 TL



Etkinliklerimiz belli katılımcı ile sınırlıdır, en geç bir gün öncesinden randevu alınması rica olunur.



