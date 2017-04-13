Gül ve Tahmazoğlu Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Gaziantep AK Parti Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.



Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi'ne gelen vatandaşlar ve kursiyerler Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa ile ilgili AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, oldukça yoğun ilgi gösterirken kendi elleriyle yaptıkları el işlerini de göstererek verilen imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.



Türkiye'nin geleceği için



AK Parti Genel sekreteri Abdülhamit Gül, Mevcut sistemin krizlere gebe olduğunu belirterek, "Şuanda yönetimde istikrar olabilir fakat yarın yine kriz çıkabilir. Bunun için biz bu anayasa değişikliğini getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu krizleri tamamen ortadan kaldıracak. Bir anaya kitapçığının fırlatılması bile bu ülkede birçok bankanın batmasına neden oldu. Ülkeye ağır faturaları oldu. İşte bizim amacımız bu ülkeye bir daha bu faturaların çıkmamasıdır. Bir yatırımcı için en değerli şey istikrarın olmasıdır. Çünkü yatırımcı önünü görmek ister. 7 Haziranda tek başına hükümet çıkmaması bile bu fabrikalarda makinelerin durmasına neden oldu. Bunlar artık tarihe karışacak. Bu ülkede 25 gün ömrü olan hükumetler oldu. Ortalama bu ülkede hükumetlerin ömrü 8 aydır. 8 ayda döner dükkanı açsın, iş yapmaz. Eğer Türkiye'de siyasi istikrar olmazsa güçlü bir Türkiye olmazsa, Türkiye'yi Suriyelileştirmek için oyunlar planlıyorlar. Türkiye güçlü olacak ki, benim sanayicim fabrika işçileri daha çok kazansın. Tek adam ve diktatör diyorlar. Arkadaşlar milletin oyu ile gelen diktatör olur mu. Bu sistemde en fazla bir kişi 2 dönem seçilebilir. Daha fazla seçilemez. Bu seçimde Hayır diyenlere 16 Nisanda sandıkta gerekli dersi bu millet verecek" dedi



Suriye meselesinde yalan yanlış şeyler konuşuluyor



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriyeli meselesine değinerek, "Referandum için çok az bir zaman kaldı. Türkiye'nin kaderini belirlemek adına, Pazar günü sandık başına gideceğiz. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 'Kararımız net oyumuz evet' diyorlar. Onlarında desteğiyle ülkemizin hem siyasi, hem de ekonomik anlamda önü açılıyor. İnşallah 17 Nisan Türkiye için çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. Referandum Türkiye'mizin siyasi ve ekonomik istikrarı açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Buradaki en önemli şey daha önce yaşanan siyasi istikrarsızlığı ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliği olacak. Bu sistemde halk Milletvekilini de Cumhurbaşkanını da kendisi seçecek. Yapılan seçim sonrasında da aynı gün hükümet kurulmuş olacak. Daha önce koalisyonlarla yönetilen ve geride kalan ülkemiz bu sıkıntısını ortadan kaldırmış olacak. Anayasa değişikliği ile yargımız tarafsız ve bağımsız hale gelecek" diye konuştu. - GAZİANTEP