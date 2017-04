Gül ve AK Parti Heyetinden Arabana Teşekkür Ziyareti

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ve AK Parti heyeti, referandum da ki desteklerinden dolayı Arabanı ziyaret ederek teşekkür etti.



AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ve AK Parti heyeti, referandum da ki desteklerinden dolayı Arabanı ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyarette AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül,AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve parti teşkilatı katıldı.



"2019 seçimi de bizim için çok önemlidir"



AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül konuşmasında Arabanlıların 16 Nisan'da halk oylamasında verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Gül, "Evet oylarınızla yine partimizi birinci parti yaptınız. Türkiye'yi Suriye gibi yapmak isteyen ülkeler var. Ama Allah'a şükür ki başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Ülkemizin gelişmesini engellemek isteyen ve bizi Ortadoğu ülkeleri gibi yok etmek istiyorlar. 16 Nisan halk oylamasında verdiğiniz Evet oyları için teşekkür ederim. Önümüzdeki 2019 seçimlerine az bir zaman kaldı. Yarın seçim olacakmış gibi çalışacağız çünkü 2019 seçimi de bizim için çok önemlidir. 2019 seçimlerinde de siz Arabanlılar'dan tam destek bekliyorum" dedi.



"Her seçimimizde oy oranını 3-5 puan arttırıyor"



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise AK Parti Hükümeti olarak girilen her seçimde partimizi birinci parti yapan Arabanlı hemşehrileri desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bizde tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Araban ilçemize de hizmetlerimizi eksiltmeden sürdürdük. Ardıl Barajı inşaatını tamamladık, Çat Boğazı ve Harmancık Barajlarını da tamamladığımızda Araban Ovası ve bölgedeki susuz tarım yapılan 7 yüz bin dönümün üzerindeki araziyi suya kavuşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla ara vermeden devam ediyor. Şuanda Çat Boğazı Barajı çevresinde geçen duble yol için tünel ve viyadük yapımı için proje çalışmalarımız devam ediyor. Tünel ve viyadük yapımı için proje çalışmalarımız tamamlandığında hiç zaman kaybetmeden Çat Boğazı ile Harmancık Barajlarının inşaat projesini tamamlayarak inşaatına başlanacak Çat Boğazı ile Harmancık Barajlarının tamamlanması ile hem Araban, hem Yavuzeli, hem Besni ve hem de Pazarcık bölgelerindeki susuz tarım yapılan 7 yüz bin dönümün üzerindeki araziyi su ile buluşturarak hem bölge, hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlanacaktır. Arabanlı hemşehrilerim ahde vefalıdır. Hiçbir seçimimizde bizi yalnız bırakmadı. Arabanlı hemşehrilerim akıllıdır, her seçimimizde oy oranını 3-5 puan arttırıyor. Birden bire oy artırımına gitmiyor. Hepinizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir de, "AK Parti hükümetimiz döneminde her girdiğimiz seçimlerde Araban ilçemizde oylarımız artarak devam etti. Son seçimimiz olan 16 Nisan halk oylaması seçiminde de yüzde 67.8'lik oy oranı ile ilçe halkı geçmiş seçimlerde olduğu gibi oylarını verdi ve vermeye devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP