Profesyonel Koç ve Kahkaha Yogası Lideri Şengül Demir liderliğindeki kahkaha yogası ve drama çalışmasıyla bedensel ve zihinsel olarak ısınacak, farkındalıklar kazanacaksınız. Sonrasında Profesyonel Koç ve Sanatla Dışavurum Teknikleri Uygulayıcısı Şencan Gültutan eşliğinde sanatın yaratıcılığı ve özgürleştirmesiyle yapacağınız resimlerle yeni farkındalıklar ve bakış açıları kazanacağınız keyifli bir yolculuğa çıkacaksınız. Her yolculukta olduğu gibi ulaşacağınız nihai son kadar yolculuğunuzun kendisi de size büyük bir keyif verecek.



Katılım bedeli 150 TL'dir.



Katılım 10 kişi ile sınırlıdır. Lütfen bilgi veriniz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Saruhan Apt.



Mekan Adresi : Türkocağı Cd. 1364. Sk. Saruhan Apt. 6/6 Balgat Ankara



Başlangıç Saati : 09.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Gül'düren Can'landıran Şen'lendiren Atölye



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır